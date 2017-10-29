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    Митинг Саакашвили в центре Киева собрал 400 активистов и 700 полицейских

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    Митинг Саакашвили в центре Киева собрал 400 активистов и 700 полицейских

    Митинг Саакашвили в центре Киева собрал 400 активистов и 700 полицейских

    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в центре Киева собирается выдвинуть ряд новых требований украинскому президенту.

    В киевском управлении Национальной полиции Украины сообщили, что порядок на организованном Михаилом Саакашвили митинге охраняют более 700 полицейских. Правоохранители отмечают, что число участников подобных акций с каждым разом становится больше, передает РИА Новости.

    Национальная полиция Украины: «Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек».

    Участники митинга пришли на площадь перед Радой с флагами националистических партий. Активисты требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Ожидается выступление Михаила Саакашвили, который намеревался выдвинуть ряд ультиматумов Петру Порошенко.

    смотретьСаакашвили на Майдане открывает «центр реальной политики»
    Саакашвили на Майдане открывает «центр реальной политики»
    Ранее экс-губернатор Одесской области сообщил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию. Саакашвили было отказано в предоставлении статуса беженца.

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