Митинг Саакашвили в центре Киева собрал 400 активистов и 700 полицейских

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в центре Киева собирается выдвинуть ряд новых требований украинскому президенту.
В киевском управлении Национальной полиции Украины сообщили, что порядок на организованном Михаилом Саакашвили митинге охраняют более 700 полицейских. Правоохранители отмечают, что число участников подобных акций с каждым разом становится больше, передает РИА Новости.
Национальная полиция Украины: «Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек».
Участники митинга пришли на площадь перед Радой с флагами националистических партий. Активисты требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Ожидается выступление Михаила Саакашвили, который намеревался выдвинуть ряд ультиматумов Петру Порошенко.
Ранее экс-губернатор Одесской области сообщил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию. Саакашвили было отказано в предоставлении статуса беженца.
Национальная полиция Украины: «Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек».
Участники митинга пришли на площадь перед Радой с флагами националистических партий. Активисты требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Ожидается выступление Михаила Саакашвили, который намеревался выдвинуть ряд ультиматумов Петру Порошенко.
Ранее экс-губернатор Одесской области сообщил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию. Саакашвили было отказано в предоставлении статуса беженца.
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