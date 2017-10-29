Из банкоматов в московской аптеке украли 2,5 миллиона

Полиция ищет грабителя, похитившего почти 2,5 миллиона рублей в одной из аптек на
юго-западе Москвы.
Инцидент произошел в аптеке на Нахимовском проспекте. Неизвестный злоумышленник взломал входную дверь и украл из двух банкоматов деньги, а потом скрылся.
В общей сложности добычей злоумышленника стали 2,49 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, сообщает «Вечерняя Москва».
В общей сложности добычей злоумышленника стали 2,49 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, сообщает «Вечерняя Москва».
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