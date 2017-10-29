Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра

    Из банкоматов в московской аптеке украли 2,5 миллиона

    комментировать

    Из банкоматов в московской аптеке украли 2,5 миллиона

    Из банкоматов в московской аптеке украли 2,5 миллиона

    Полиция ищет грабителя, похитившего почти 2,5 миллиона рублей в одной из аптек на юго-западе Москвы.

    Инцидент произошел в аптеке на Нахимовском проспекте. Неизвестный злоумышленник взломал входную дверь и украл из двух банкоматов деньги, а потом скрылся.

    В общей сложности добычей злоумышленника стали 2,49 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, сообщает «Вечерняя Москва».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru