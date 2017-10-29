В Норвегии ищут судно для подъема российского Ми-8 со дна моря

Власти Шпицбергена ищут судно, которое сможет поднять со дна Баренцева моря разбившийся российский вертолет
Ми-8.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Шпицбергена, в настоящий момент в районе крушения нет ни одного корабля, оснащенного всем необходимым для такой операции.
Пресс-служба губернатора Шпицбергена: «В зоне, где упал российский вертолет, нет корабля с необходимым оснащением для поднятия вертолета со дна. Мы работаем над поиском такого судна».
Между тем, по данным некоторых источников, подходящие суда есть в других частях Норвегии, правда, находятся они примерно в двух сутках пути от места ЧП.
Напомним, Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Ранее сообщалось, что в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.
Сегодня обломки вертолета были найдены на дне Баренцева моря к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров. Таким образом, поисково-спасательная операция, проводившаяся норвежским центром, завершена. Теперь за операцию по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция. Руководство этой фазой возглавит губернатор Шпицбергена. В поисках примут участие и российские спасатели, которые прибыли на Шпицберген в ночь на воскресенье.
Пресс-служба губернатора Шпицбергена: «В зоне, где упал российский вертолет, нет корабля с необходимым оснащением для поднятия вертолета со дна. Мы работаем над поиском такого судна».
Между тем, по данным некоторых источников, подходящие суда есть в других частях Норвегии, правда, находятся они примерно в двух сутках пути от места ЧП.
Напомним, Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Ранее сообщалось, что в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.
Сегодня обломки вертолета были найдены на дне Баренцева моря к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров. Таким образом, поисково-спасательная операция, проводившаяся норвежским центром, завершена. Теперь за операцию по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция. Руководство этой фазой возглавит губернатор Шпицбергена. В поисках примут участие и российские спасатели, которые прибыли на Шпицберген в ночь на воскресенье.
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