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    В Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть

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    В Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть

    В Одессе 40 человек в балаклавах пытались захватить воинскую часть

    Около 40 неизвестных в масках попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе.

    ЧП на территории воинской части в Одессе произошло сегодня утром. Как сообщили в командовании воздушных сил ВС Украины, неизвестные в масках сломали забор и вывезли часть имущества, передает РИА Новости.

    Представитель ВС Украины: «Неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении».

    В ведомстве добавили, что сейчас на месте инцидента работают представители прокуратуры.

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