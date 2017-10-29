Ливень затопил электростанцию в Калининграде

Экстренные меры предпринимаются в связи с подтоплением на
ТЭЦ-1 в Калининграде.
Из-за сильных ливней, обрушившихся на город, повысился уровень воды в реке Преголе и Парковом ручье, обеспечивающем сброс воды с ТЭЦ-1. В результате водой залило конденсатный зал станции.
Как отметили в компании «Янтарьэнерго», в затопленном зале работают паровой и водогрейный котлы. Если вода в зале поднимется еще сильнее, будет отключен паровой котел и введен в работу второй водогрейный котел.
Кроме того, подтопление может произойти в зале, где находится комплектно-распределительное элегазовое устройство, предназначенное для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования. В этом случае ТЭЦ-1 будет остановлена, передает ТАСС.
Сейчас принимаются экстренные меры по откачке воды из подтопленного зала. Задействованы три мотопомпы, насос и машина МЧС.
Как отметили в компании «Янтарьэнерго», в затопленном зале работают паровой и водогрейный котлы. Если вода в зале поднимется еще сильнее, будет отключен паровой котел и введен в работу второй водогрейный котел.
Кроме того, подтопление может произойти в зале, где находится комплектно-распределительное элегазовое устройство, предназначенное для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования. В этом случае ТЭЦ-1 будет остановлена, передает ТАСС.
Сейчас принимаются экстренные меры по откачке воды из подтопленного зала. Задействованы три мотопомпы, насос и машина МЧС.
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