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    Ливень затопил электростанцию в Калининграде

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    Ливень затопил электростанцию в Калининграде

    Ливень затопил электростанцию в Калининграде

    Экстренные меры предпринимаются в связи с подтоплением на ТЭЦ-1 в Калининграде.

    Из-за сильных ливней, обрушившихся на город, повысился уровень воды в реке Преголе и Парковом ручье, обеспечивающем сброс воды с ТЭЦ-1. В результате водой залило конденсатный зал станции.

    Как отметили в компании «Янтарьэнерго», в затопленном зале работают паровой и водогрейный котлы. Если вода в зале поднимется еще сильнее, будет отключен паровой котел и введен в работу второй водогрейный котел.

    Кроме того, подтопление может произойти в зале, где находится комплектно-распределительное элегазовое устройство, предназначенное для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования. В этом случае ТЭЦ-1 будет остановлена, передает ТАСС.

    Сейчас принимаются экстренные меры по откачке воды из подтопленного зала. Задействованы три мотопомпы, насос и машина МЧС.

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