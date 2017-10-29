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    В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

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    В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

    В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

    В киевском аэропорту «Жуляны» задержали гражданина России, которого по подозрению в мошенничестве разыскивал Интерпол.

    Мужчина 1970 года рождения был задержан во время оформления пассажиров рейса «Барселона — Киев». На него сработала база данных Интерпола. В России задержанного подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

    Отмечается, что пограничники передали мужчину сотрудникам украинской полиции.

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