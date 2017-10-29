В Киеве задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В киевском аэропорту «Жуляны» задержали гражданина России, которого по подозрению в мошенничестве разыскивал Интерпол.
Мужчина 1970 года рождения был задержан во время оформления пассажиров рейса «Барселона — Киев». На него сработала база данных Интерпола. В России задержанного подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Отмечается, что пограничники передали мужчину сотрудникам украинской полиции.
Отмечается, что пограничники передали мужчину сотрудникам украинской полиции.
Комментарии