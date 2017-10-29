Наталья Водянова шокировала публику костюмом крови на Хеллоуин

Российская супермодель Наталья Водянова предстала перед публикой в костюме эритроцита: боди из красного латекса, надувные шары и ботфорты.
Наталья Водянова пришла на ежегодную благотворительную ярмарку фонда «Обнаженные сердца» в костюме из шариков, напоминающих капли крови. Вечеринка по случаю Хеллоуина, на которую собрались звезды из мира моды, кино, искусства и музыки, прошла в Нью-Йорке.
Фото Водяновой в необычном костюме было опубликовано на странице супермодели в Instagram. Костюм выполнен из красного латекса, основным элементом наряда стали надувные шары. По замыслу, этот образ должен ассоциироваться с каплей крови — символом жизни, сообщает сайт «Комсомольская правда».
Некоторые поклонники Водяновой выразили недоумение в связи со столь эпатажным образом, отметив, что костюм эритроцита больше бы подошел Леди Гаге. Однако многие отметили высокий профессионализм модели. «Вот что значит супермодель! В любом невероятном и странном костюме выглядеть потрясающе красивой, женственной и притягательной!» — написала одна из подписчиц.
Фото Водяновой в необычном костюме было опубликовано на странице супермодели в Instagram. Костюм выполнен из красного латекса, основным элементом наряда стали надувные шары. По замыслу, этот образ должен ассоциироваться с каплей крови — символом жизни, сообщает сайт «Комсомольская правда».
Некоторые поклонники Водяновой выразили недоумение в связи со столь эпатажным образом, отметив, что костюм эритроцита больше бы подошел Леди Гаге. Однако многие отметили высокий профессионализм модели. «Вот что значит супермодель! В любом невероятном и странном костюме выглядеть потрясающе красивой, женственной и притягательной!» — написала одна из подписчиц.
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