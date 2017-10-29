У нас выигрывают!
ТВ-Эфир
У нас выигрывают!

    Боевые роботы из России и Великобритании сразятся в Москве

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Боевые роботы из России и Великобритании сразятся в Москве

    Боевые роботы из России и Великобритании сразятся в Москве

    Боевые роботы из России и Великобритании сразятся в Москве
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • В Москве проходят соревнования по боям среди роботов.

    В столичном спорткомплексе «Олимпийский» в воскресенье начались соревнования «Бронебот: бои роботов». В боях участвуют роботы-тяжеловесы из Бельгии, Голландии и Великобритании — британские роботы и их инженеры до сих пор считаются чемпионами мира в новом виде спорта. Битва российских и британских роботов станет главным событием вечера.

    Жюри, состоящее из спортсменов, инженеров и журналистов, будет оценивать поединки по нескольким критериям: агрессия, повреждения, стратегия, управление. Всего в боях будут участвовать 26 машин, сообщает сайт Вести.Ru.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru