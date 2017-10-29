Боевые роботы из России и Великобритании сразятся в Москве

В Москве проходят соревнования по боям среди роботов.
В столичном спорткомплексе «Олимпийский» в воскресенье начались соревнования «Бронебот: бои роботов». В боях участвуют роботы-тяжеловесы из Бельгии, Голландии и Великобритании — британские роботы и их инженеры до сих пор считаются чемпионами мира в новом виде спорта. Битва российских и британских роботов станет главным событием вечера.
Жюри, состоящее из спортсменов, инженеров и журналистов, будет оценивать поединки по нескольким критериям: агрессия, повреждения, стратегия, управление. Всего в боях будут участвовать 26 машин, сообщает сайт Вести.Ru.
Жюри, состоящее из спортсменов, инженеров и журналистов, будет оценивать поединки по нескольким критериям: агрессия, повреждения, стратегия, управление. Всего в боях будут участвовать 26 машин, сообщает сайт Вести.Ru.
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