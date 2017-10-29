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    В Москве полицейский напал с ножом на коллегу и избил свою жену

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    В Москве полицейский напал с ножом на коллегу и избил свою жену

    В Москве полицейский напал с ножом на коллегу и избил свою жену

    Сотрудника московской полиции задержали после того, как он напал с ножом коллегу и собственную жену. Пострадавшие госпитализированы.

    По данным ТАСС, конфликт произошел между двумя сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы. Мужчины повздорили, после чего один из них — старший сержант полиции — напал с ножом на своего оппонента, а также избил собственную жену.

    В результате пострадавший коллега был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями, туда же с травмами попала жена нападавшего.

    В ГУ МВД по Москве агентству сообщили, что по результатам проверки старший сержант полиции будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание, предусмотренное законом. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут и его руководителей.

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