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    В Великобритании после скандала всех моряков подлодок проверят на наркотики

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    В Великобритании после скандала всех моряков подлодок проверят на наркотики

    В Великобритании после скандала всех моряков подлодок проверят на наркотики

    В Великобритании после скандала всех моряков подлодок проверят на наркотики
  • Фото: Reuters © 2017

    • В Великобритании после скандала с наркотиками пройдет массовая проверка моряков подводных лодок.

    Решение проверить всех моряков подводных лодок на наркотики принял министр обороны Майкл Фэллон.

    Как отмечает Sunday Times, устроить массовую проверку министр решил после встречи с командующим флотом адмиралом Филипом Джонсом, на которой обсуждался инцидент, произошедший на атомной подводной лодке HMS Vigilant.

    Громкий скандал разгорелся после того, как девятерых моряков, служивших на HMS Vigilant, поймали на употреблении кокаина. В результате военные были исключены из рядов ВМС.

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