В Москве ожидается резкое похолодание и снегопад

В начале рабочей недели в Москве обещают сильный снегопад.
Погода в столичном регионе существенно ухудшится в начале рабочей недели, уже во вторник придет резкое похолодание, будет дуть сильный ветер, сообщил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптики объясняют резкую смену погоды циклоном, центр которого пройдет через Москву. Во второй половине дня вторника давление резко снизится до 720–725 мм, температура упадет с плюс 4 до 0. Дождь сменит мокрый снег, который перейдет в снегопад. Все это будет сопровождаться сильным ветром — до 15–20 м/с.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «Прогнозируется сильная гололедица — будет действительно очень скользко на дорогах — и значительное ухудшение видимости из-за снега и дождя, кроме того, будут условия для налипания мокрого снега на проводах. Ситуация особенно опасна для автомобилистов и пешеходов».
В среду ночью температура упадет до минус 6. Снегопад, гололедица и сильный ветер сохранятся.
Ранее МЧС РФ предупредило, что Москву ожидают три дня ливней — с 29 по 31 октября.
Синоптики объясняют резкую смену погоды циклоном, центр которого пройдет через Москву. Во второй половине дня вторника давление резко снизится до 720–725 мм, температура упадет с плюс 4 до 0. Дождь сменит мокрый снег, который перейдет в снегопад. Все это будет сопровождаться сильным ветром — до 15–20 м/с.
Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра: «Прогнозируется сильная гололедица — будет действительно очень скользко на дорогах — и значительное ухудшение видимости из-за снега и дождя, кроме того, будут условия для налипания мокрого снега на проводах. Ситуация особенно опасна для автомобилистов и пешеходов».
В среду ночью температура упадет до минус 6. Снегопад, гололедица и сильный ветер сохранятся.
Ранее МЧС РФ предупредило, что Москву ожидают три дня ливней — с 29 по 31 октября.
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