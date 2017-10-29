Роухани: Иран строил, строит и будет строить ракеты

Президент Ирана заявил, что его страна не собирается сворачивать ракетную программу.
Выступая в парламенте Ирана, Хасан Роухани подчеркнул, что ракетная программа не противоречит каким-либо международным правилам и нормам.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Вы должны помнить, что мы строили ракеты, строим их и продолжим делать это. Это не нарушает какие-либо международные правила. Мы будем производить и хранить любое оружие, которое нам необходимо для защиты нашей территориальной целостности, и без колебаний применим его, когда дело дойдет до самообороны».
При этом Роухани обвинил США в несоблюдении соглашений и международных принципов. В связи с этим президент Ирана заявил, что Вашингтон не заслуживает доверия, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявлял, что считает «позором» ядерную сделку с Тегераном, и называл Иран «страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». В Тегеране же отмечали, что готовятся к любому развитию событий, и подчеркивали, что ракетная программа Ирана носит оборонительный характер.
Иран и «шестерка» международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского ядерной программы. После этого начался процесс постепенного снятия с Тегерана санкций.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Вы должны помнить, что мы строили ракеты, строим их и продолжим делать это. Это не нарушает какие-либо международные правила. Мы будем производить и хранить любое оружие, которое нам необходимо для защиты нашей территориальной целостности, и без колебаний применим его, когда дело дойдет до самообороны».
При этом Роухани обвинил США в несоблюдении соглашений и международных принципов. В связи с этим президент Ирана заявил, что Вашингтон не заслуживает доверия, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее Дональд Трамп заявлял, что считает «позором» ядерную сделку с Тегераном, и называл Иран «страной-изгоем, которая экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». В Тегеране же отмечали, что готовятся к любому развитию событий, и подчеркивали, что ракетная программа Ирана носит оборонительный характер.
Иран и «шестерка» международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского ядерной программы. После этого начался процесс постепенного снятия с Тегерана санкций.
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