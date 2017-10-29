Туристический автобус перевернулся в турецкой Анталье

Турецкая полиция выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло на юге страны. Там перевернулся автобус с туристами.
Авария случилась в районе Аксеки (провинция Анталья). Автобус с 18 отдыхающими из Японии, следовавший в Конью, слетел с трассы и перевернулся.
РИА Новости со ссылкой на представителя жандармерии района передает, что 8 пассажиров получили легкие ранения. Сообщается, что россиян среди пострадавших нет.
РИА Новости со ссылкой на представителя жандармерии района передает, что 8 пассажиров получили легкие ранения. Сообщается, что россиян среди пострадавших нет.
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