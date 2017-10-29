Максим Галкин проехался в обычном вагоне в ответ на травлю в соцсетях

Юморист Максим Галкин опубликовал фото, демонстрирующее его близость к простому народу.
Миллиардер Максим Галкин решил ответить на критику подписчиков после скандала в Тюмени, где артист саркастически отзывался о местных гостиницах эконом-класса. Юморист опубликовал в своем Instagram фото и видео из купейного вагона.
Галкин рассказал, что едет на гастроли в Сургут в обычном поезде. «Инфа для тех, кто беспокоится о моей оторванности от российской действительности — это мое купе, вполне обычное… И да, в плацкарте я тоже немало поездил», — написал артист. Следом он разместил видео, на котором продемонстрировал, как можно заниматься фитнесом, не выходя из купе: подтягиваться, качать пресс и бицепсы.
Ранее во время гастролей по Тюмени Максим Галкин пошутил по поводу гостиниц «для бедных», чем вызвал гнев местных жителей, сообщает портал Дни.Ru. «Было бы смешно, если б не было так грустно, видимо переборщили с юмором. Те, кто на вас подписан, большинство останавливаются в подобных отелях», — писали ему пользователи.
Галкин рассказал, что едет на гастроли в Сургут в обычном поезде. «Инфа для тех, кто беспокоится о моей оторванности от российской действительности — это мое купе, вполне обычное… И да, в плацкарте я тоже немало поездил», — написал артист. Следом он разместил видео, на котором продемонстрировал, как можно заниматься фитнесом, не выходя из купе: подтягиваться, качать пресс и бицепсы.
Я тут посмотрел посты про спорт очаровательных и спортивных @chistyakova_ionova и @dubtsova_official и понял, что и мне надо что-то делать. Последние месяцы мне не до спортзала — я всё время что-то снимаю (на 📺) и не вылезаю из гастрольных поездов и перелётов, поэтому, дорогие подписчики! Здесь 🥁 ! представляю вам мой уникальный ВАГОННЫЙ ФИТНЕС! Не пытайтесь повторить — это оооочень сложно 😂 #максимгалкин #гастроли #спорт
Ранее во время гастролей по Тюмени Максим Галкин пошутил по поводу гостиниц «для бедных», чем вызвал гнев местных жителей, сообщает портал Дни.Ru. «Было бы смешно, если б не было так грустно, видимо переборщили с юмором. Те, кто на вас подписан, большинство останавливаются в подобных отелях», — писали ему пользователи.
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