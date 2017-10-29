Подросток погиб при обрушении козырька подъезда в Днепропетровской области

Один подросток погиб и двое пострадали после обрушения козырька и стены подъезда в Днепропетровской области Украины.
Один подросток погиб и двое получили травмы в результате обрушения козырька и стенки подъезда в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области Украины. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям: «28 октября в городе Каменское, на улице 8 Марта в результате падения двух железобетонных плит — козырька и боковой стенки навеса над подъездом погиб один подросток, еще два подростка пострадали. Пострадавшие были госпитализированы. Тело погибшего спасатели извлекли из-под завалов».
После происшествия было начато следствие.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям: «28 октября в городе Каменское, на улице 8 Марта в результате падения двух железобетонных плит — козырька и боковой стенки навеса над подъездом погиб один подросток, еще два подростка пострадали. Пострадавшие были госпитализированы. Тело погибшего спасатели извлекли из-под завалов».
После происшествия было начато следствие.
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