Найдены обломки пропавшего у берегов Шпицбергена Ми-8

Обнаружены обломки российского вертолета
Ми-8, упавшего в море у Шпицбергена.
Как сообщили в координационным спасательным центром по Северной Норвегии, обломки вертолета были найдены на дне моря к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров.
Поисково-спасательная операция, проводившаяся норвежским центром, завершена. Теперь за операцию по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Ранее сообщалось, что в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.
Поисково-спасательная операция, проводившаяся норвежским центром, завершена. Теперь за операцию по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Ранее сообщалось, что в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.
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