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    Найдены обломки пропавшего у берегов Шпицбергена Ми-8

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    • Фото: conversavia.ru
    Найдены обломки пропавшего у берегов Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr>

    Найдены обломки пропавшего у берегов Шпицбергена Ми-8

    Найдены обломки пропавшего у берегов Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr>
  • Фото: conversavia.ru

    • Обнаружены обломки российского вертолета Ми-8, упавшего в море у Шпицбергена.

    Как сообщили в координационным спасательным центром по Северной Норвегии, обломки вертолета были найдены на дне моря к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров.

    Поисково-спасательная операция, проводившаяся норвежским центром, завершена. Теперь за операцию по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция.

    смотретьНепогода мешает авиации и морским судам искать Ми-8 у берегов Шпицбергена
    Непогода мешает авиации и морским судам искать Ми-8 у берегов Шпицбергена
    Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа.

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Сейчас причины и обстоятельства катастрофы выясняются. Ранее сообщалось, что в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

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