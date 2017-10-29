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    В Госдуме назвали смешным заявление Киева об угрозе от российских подлодок

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    • Фото: Исакова Анна / ТАСС
    В Госдуме назвали смешным заявление Киева об угрозе от российских подлодок

    В Госдуме назвали смешным заявление Киева об угрозе от российских подлодок

    В Госдуме назвали смешным заявление Киева об угрозе от российских подлодок
  • Фото: Исакова Анна / ТАСС

    • Глава комитета Госдумы по обороне ответил на заявление украинского военного о том, что российские подводные лодки якобы представляют угрозу.

    По словам Владимира Шаманова, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сделавший заявление о том, что Россия якобы готовится использовать подводные лодки Черноморского флота против Украины, просто вспомнил старый анекдот.

    При этом депутат подчеркнул, что у украинской армии «нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю».

    Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне: «Ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана. У них (Украины) нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю. Все, что у них осталось — это жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского союза».

    Также Шаманов назвал заявление украинского военного смешным и непрофессиональным, передает РИА Новости.

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