Британский бизнесмен планирует через полгода полететь в космос на своем корабле

Предприниматель Ричард Брэнсон планирует в течение семи месяцев совершить суборбитальный космический полет на разрабатываемом его фирмой корабле.
Об этом бизнесмен заявил на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке.
Брэнсон рассказал, что принадлежащая ему компания Virgin Galactic успешно испытала туристический корабль SpaceShipTwo модели Unity. В ближайшем будущем, по словам бизнесмена, корабль сможет совершить суборбитальный космический полет. Брэнсое уточнил, что это произойдет в течение трех или четырех месяцев.
Ричард Брэнсон: «А потом, надеюсь, что еще через три месяца я отправлюсь в космос сам».
Модель корабля Unity была представлена в феврале 2017 года. Первый пробный полет состоялся 8 сентября.
Модель Unity пришла на замену разбившейся в октябре 2014 года модели Enterprise. Аппарат потерпел крушение в пустыне Мохаве на юге Калифорнии во время испытательного полета. Согласно выводам специалистов, одной из причин крушения стала ошибка пилота.
Представители Virgin Galactic заявляют, что новая модель Unity стала значительно безопаснее, передает ТАСС.
Брэнсон рассказал, что принадлежащая ему компания Virgin Galactic успешно испытала туристический корабль SpaceShipTwo модели Unity. В ближайшем будущем, по словам бизнесмена, корабль сможет совершить суборбитальный космический полет. Брэнсое уточнил, что это произойдет в течение трех или четырех месяцев.
Ричард Брэнсон: «А потом, надеюсь, что еще через три месяца я отправлюсь в космос сам».
Модель корабля Unity была представлена в феврале 2017 года. Первый пробный полет состоялся 8 сентября.
Модель Unity пришла на замену разбившейся в октябре 2014 года модели Enterprise. Аппарат потерпел крушение в пустыне Мохаве на юге Калифорнии во время испытательного полета. Согласно выводам специалистов, одной из причин крушения стала ошибка пилота.
Представители Virgin Galactic заявляют, что новая модель Unity стала значительно безопаснее, передает ТАСС.
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