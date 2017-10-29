Александр Серов активно ищет женщину и готов платить за любовь

Знаменитый певец Александр Серов пребывает в активном поиске и игривом настроении. Едва завидев молоденьких девушек,
63-летний музыкант делает стойку: намекает, что свободен для любовных отношений, и просит оставить телефончик.
Артист в красках расписывает, что он — мужчина в возрасте, зато обеспеченный, с огромным подмосковным поместьем в 20 соток и парком дорогих Автомобилей, поэтому его любимая женщина ни в чем не будет знать отказа.
Александр Серов, музыкант: «Дама сердца — это громкое слово. Этот вопрос всегда такой риторический. Где-то или намечается, или уже есть или есть все шансы, чтобы у меня получилось и эта дама оказалась рядом со мной. Исполнять прихоти и капризы дамы — это закон! Одежда — прежде всего. Красиво одеваться, искать себе особые наряды, которые нравятся вашим подружкам, — это нормальное явление».
А если возлюбленная очень сильно постарается, то щедрость Серова и вовсе не будет знать границ. Он не исключает, что готов купить избраннице хороший автомобиль. Сердцеед со стажем знает, чем прельстить женщину, и наряду с мехами и бриллиантами обещает и жаркие ночи любви, и спокойные дни без скандалов. Народный артист с горечью признает, что слава бабника отпугивает от него женщин.
Серов был женат всего лишь раз. 19 лет он счастливо прожил в браке с матерью своей дочери Мишель. Но Елена не смогла простить звезде 90-х случайной связи, от которой у Серова родилась еще одна дочь по имени Кристин. Развод был скандальным, Елена выставила бывшему счет на 3 миллиона долларов. С тех пор певец так и не смог найти семейное счастье.
Женщины, которые постоянно сопровождают народного артиста, — не любовницы, а всего лишь протеже. Чтобы не страдать от одиночества, музыкант в своем огромном доме устраивает шумные мальчишники. О щедрости певца ходят легенды. Он не скрывает, что на друзьях не экономит.
Не жалеет Серов денег и на свою 24-летнюю дочь Мишель. Сейчас она живет вместе с ним. Певец надеялся, что они будут встречаться за ужином, обсуждать события дня, но у Мишель свои интересы, она даже отказалась от карьеры поп-певицы, хотя знаменитый отец сделал все, чтобы пробить дочери дорогу в шоу-бизнес. Чтобы хоть как-то удержать девушку дома, а заодно обезопасить ее от плохой компании, Серов даже устроил комендантский час.
Музыкант не исключает, что чувство одиночества его покинет, когда появятся внуки, но пока этого не произошло, он не против погулять вволю в надежде, что все-таки найдется девушка, которая оценит по достоинству его щедрую натуру. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Александр Серов, музыкант: «Дама сердца — это громкое слово. Этот вопрос всегда такой риторический. Где-то или намечается, или уже есть или есть все шансы, чтобы у меня получилось и эта дама оказалась рядом со мной. Исполнять прихоти и капризы дамы — это закон! Одежда — прежде всего. Красиво одеваться, искать себе особые наряды, которые нравятся вашим подружкам, — это нормальное явление».
А если возлюбленная очень сильно постарается, то щедрость Серова и вовсе не будет знать границ. Он не исключает, что готов купить избраннице хороший автомобиль. Сердцеед со стажем знает, чем прельстить женщину, и наряду с мехами и бриллиантами обещает и жаркие ночи любви, и спокойные дни без скандалов. Народный артист с горечью признает, что слава бабника отпугивает от него женщин.
Серов был женат всего лишь раз. 19 лет он счастливо прожил в браке с матерью своей дочери Мишель. Но Елена не смогла простить звезде 90-х случайной связи, от которой у Серова родилась еще одна дочь по имени Кристин. Развод был скандальным, Елена выставила бывшему счет на 3 миллиона долларов. С тех пор певец так и не смог найти семейное счастье.
Женщины, которые постоянно сопровождают народного артиста, — не любовницы, а всего лишь протеже. Чтобы не страдать от одиночества, музыкант в своем огромном доме устраивает шумные мальчишники. О щедрости певца ходят легенды. Он не скрывает, что на друзьях не экономит.
Не жалеет Серов денег и на свою 24-летнюю дочь Мишель. Сейчас она живет вместе с ним. Певец надеялся, что они будут встречаться за ужином, обсуждать события дня, но у Мишель свои интересы, она даже отказалась от карьеры поп-певицы, хотя знаменитый отец сделал все, чтобы пробить дочери дорогу в шоу-бизнес. Чтобы хоть как-то удержать девушку дома, а заодно обезопасить ее от плохой компании, Серов даже устроил комендантский час.
Музыкант не исключает, что чувство одиночества его покинет, когда появятся внуки, но пока этого не произошло, он не против погулять вволю в надежде, что все-таки найдется девушка, которая оценит по достоинству его щедрую натуру. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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