Загадки эволюции: от каких болезней страдают люди по недосмотру природы

Наука уже давно доказала, что человек, как и все живые существа, является результатом эволюции. Однако, судя по находкам палеонтологов, происхождение человека скорее случайно, чем закономерно. Мы не «венец творения», а продукт выживания, и наше тело, к сожалению, несовершенно. Особенно в современных условиях.
Атеросклероз, ожирение и диабет — следствие того, что организм не выдерживает нынешнего обилия еды вообще и сахара с жиром в частности. Из еще более древних времен происходят проблемы у женщин во время родов: как показывают раскопки, за два миллиона лет мозг человека вырос почти в три раза, голова увеличилась, а тазовый пояс остался узким — иначе бы не получилось эффективного прямохождения. В итоге большой череп младенца с трудом проходит в оставшийся прежним просвет между костями.
Александр Марков, доктор биологических наук МГУ, палеонтолог, популяризатор науки: «Мы биологически и генетически — существа каменного века, которые сейчас оказались в совершенно новой для нас среде. В современном нам цивилизованном обществе многие системы нашего организма работают не совсем оптимально».
Например, болезнями позвоночника мы расплачиваемся за прямохождение. Плоскостопием — за то, что изначально наши нижние конечности были приспособлены для лазания по деревьям. А еще эволюция отключила у нас способность вырабатывать витамин С — раньше мы это умели, но из-за обилия фруктов в теплых краях, где развивался наш вид, функция исчезла.
А вот случай, когда нечто древнее исчезло не совсем — это зубы мудрости, которые сейчас только мешают, а раньше помогали пережевывать жесткую растительную пищу.
И аппендикс — из этой же серии. Отросток слепой кишки помогал переваривать вегетарианский рацион. Сейчас он эту функцию утратил, но сохранил второстепенные — служит «инкубатором» полезных бактерий и содержит большое количество лимфатической ткани. Работает эта странная конструкция небезупречно и иногда воспаляется, представляя смертельную опасность. Другой, не столь угрожающий «привет из прошлого» в нашем теле — это мурашки: когда-то такая реакция служила для приподнимания шерсти, например, при холоде. Шерсть у нас исчезла, а мурашки остались.
За последние 50 тысяч лет у людей уменьшились мускулатура, челюсти и зубы, стали не такими густыми брови. За семь миллионов лет эволюции и развития наш мозг вырос с 400 граммов до 1500, а за последние 25 тысяч лет мы, наоборот, потеряли почти 150 граммов.
Александр Марков: «Сейчас идет отрицательный отбор по генам, положительно влияющим на интеллект, здоровье, продолжительность жизни и так далее. Люди с высоким интеллектом оставляют меньше потомков, чем люди с низким интеллектом».
Многие ученые, правда, надеются, что это временное явление. Но пока средний уровень интеллекта продолжает снижаться, а параллельно распространяются мракобесие и шарлатанство. Подробнее о том, в кого мы превратимся в будущем и почему уменьшается наш мозг — в сюжете программы «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым.
Александр Марков, доктор биологических наук МГУ, палеонтолог, популяризатор науки: «Мы биологически и генетически — существа каменного века, которые сейчас оказались в совершенно новой для нас среде. В современном нам цивилизованном обществе многие системы нашего организма работают не совсем оптимально».
Например, болезнями позвоночника мы расплачиваемся за прямохождение. Плоскостопием — за то, что изначально наши нижние конечности были приспособлены для лазания по деревьям. А еще эволюция отключила у нас способность вырабатывать витамин С — раньше мы это умели, но из-за обилия фруктов в теплых краях, где развивался наш вид, функция исчезла.
А вот случай, когда нечто древнее исчезло не совсем — это зубы мудрости, которые сейчас только мешают, а раньше помогали пережевывать жесткую растительную пищу.
И аппендикс — из этой же серии. Отросток слепой кишки помогал переваривать вегетарианский рацион. Сейчас он эту функцию утратил, но сохранил второстепенные — служит «инкубатором» полезных бактерий и содержит большое количество лимфатической ткани. Работает эта странная конструкция небезупречно и иногда воспаляется, представляя смертельную опасность. Другой, не столь угрожающий «привет из прошлого» в нашем теле — это мурашки: когда-то такая реакция служила для приподнимания шерсти, например, при холоде. Шерсть у нас исчезла, а мурашки остались.
За последние 50 тысяч лет у людей уменьшились мускулатура, челюсти и зубы, стали не такими густыми брови. За семь миллионов лет эволюции и развития наш мозг вырос с 400 граммов до 1500, а за последние 25 тысяч лет мы, наоборот, потеряли почти 150 граммов.
Александр Марков: «Сейчас идет отрицательный отбор по генам, положительно влияющим на интеллект, здоровье, продолжительность жизни и так далее. Люди с высоким интеллектом оставляют меньше потомков, чем люди с низким интеллектом».
Многие ученые, правда, надеются, что это временное явление. Но пока средний уровень интеллекта продолжает снижаться, а параллельно распространяются мракобесие и шарлатанство. Подробнее о том, в кого мы превратимся в будущем и почему уменьшается наш мозг — в сюжете программы «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым.
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