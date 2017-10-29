Минобороны РФ показало возможности истребителя поколения «4+»: видео

Минобороны РФ продемонстрировало летные качества современного истребителя
Су-30СМ, который стоит на вооружении 10 стран мира.
Первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+» способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью, а также в простых и сложных метеоусловиях.
На видео, опубликованном на сайте Минобороны РФ, демонстрируются выполнение сложнейших фигур одиночного и группового пилотажа: «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» и «ромб».
На видео, опубликованном на сайте Минобороны РФ, демонстрируются выполнение сложнейших фигур одиночного и группового пилотажа: «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» и «ромб».
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