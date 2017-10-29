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    Минобороны РФ показало возможности истребителя поколения «4+»: видео. вооружение, Минобороны РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны РФ показало возможности истребителя поколения «4+»: видео

    Минобороны РФ показало возможности истребителя поколения «4+»: видео

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    • Фото: Минобороны России / youtube.com
    Минобороны РФ показало возможности истребителя поколения «4+»: видео

    Минобороны РФ показало возможности истребителя поколения «4+»: видео

    Минобороны РФ показало возможности истребителя поколения «4+»: видео
    • Фото: Минобороны России / youtube.com

      • Минобороны РФ продемонстрировало летные качества современного истребителя Су-30СМ, который стоит на вооружении 10 стран мира.

      Первый российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+» способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью, а также в простых и сложных метеоусловиях.

      На видео, опубликованном на сайте Минобороны РФ, демонстрируются выполнение сложнейших фигур одиночного и группового пилотажа: «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» и «ромб».

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