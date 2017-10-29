Путин поздравил работников пассажирского транспорта с праздником

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта России.
Владимир Путин пожелал работникам транспорта успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего. Президент отметил, что от надежного, бесперебойного функционирования транспорта зависит качество жизни людей.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня свой праздник отмечают представители одной из самых значимых и востребованных в наши дни профессий. Ведь автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей».
«Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, работать четко и добросовестно, эффективно решать поставленные задачи», — написал Владимир Путин.
Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня свой праздник отмечают представители одной из самых значимых и востребованных в наши дни профессий. Ведь автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей».
«Уверен, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные трудовые традиции, работать четко и добросовестно, эффективно решать поставленные задачи», — написал Владимир Путин.
Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
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