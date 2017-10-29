В Донецке дворовая экспозиция расскажет правду о сражениях на востоке Украины

Выставку, посвященную вооруженному конфликту на юго-востоке Украины, во дворе своего дома открыл энтузиаст из Донецка. Экспонатами стали фотографии, фрагменты боевой техники и многочисленные осколки от снарядов. И хотя у этого частного музея пока нет официального статуса, на экскурсии уже водят школьников.

«Майдан» стал отправной точкой кровопролитной войны в Донбассе и созданию музея, посвященному этому конфликту. Огород возле обычного донецкого дома превратился в выставочную площадку и за 4 года разросся до полутора сотен экспонатов. Здесь представлены осколки ракет и мин, экипировка бойцов, флаги, документы и фотографии, которые сохранили хронологию событий: баррикады в Донецке, создание ополчения, первые его победы и поражения украинской армии.



Чтобы сделать исторический снимок, зачастую даже не приходилось выезжать на передовую. Сейчас автор фото с ностальгией вспоминает довоенные времена, когда увлеченный космосом и всем, что с ним связано, он ездил с камерой по местам падения метеоритов. А потом на город стали падать совсем не небесные тела и с куда более разрушительными последствиями.



Коллекция собиралась не по крупицам. Массивные обломки ракет после обстрелов в округе лежали буквально на каждом шагу. Осколки находил и сам автор выставки, и приносили друзья-военные. Теперь это не просто музейные экспонаты, а улики преступлений ВСУ. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.