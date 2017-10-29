Самый большой симфонический оркестр цыган выступил в Москве

В российской столице выступил самый большой в мире симфонический оркестр цыган «100 скрипок».

Приехавший из Будапешта уникальный коллектив исполняет мировую классику без нот и дирижера, ведь закон этого народа гласит, что ни один цыган не может быть над другим. Каждым номером по очереди управляет один из солистов. Этот оркестр за виртуозную игру получил прозвище «100 Паганини», хотя состоит не только из скрипок, в нем и виолончели, и контрабасы, и цимбалы.



Родился коллектив более 30 лет назад на похоронах. В последний путь провожали знаменитого скрипача Шандора Яроки. Проститься с ним пришли лучшие цыганские исполнители Венгрии, вскинули смычки и устроили импровизированный концерт. С тех самых пор музыканты вместе объездили весь мир. Они выпустили десятки альбомов, 8 из которых стали платиновыми.