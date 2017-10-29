Идейный мусорщик очищает Темзу от пластиковых отходов

Активист из Лондона поставил перед собой амбициозную задачу — очистить Темзу от пластикового мусора. Для этого он сконструировал специальный плавучий велосипед. Идейный мусорщик уверен, что неважно, сколько в реке дрейфует бутылок, пакетов и контейнеров, главное — начать с себя и отказаться хотя бы от пластиковых мешков.

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Друв — авторитет среди лондонских мусорщиков. У его мусорного бака колеса больше, он выдает скорость до 10 километров в час, хотя мотор — та же одна человеческая сила. Но главное — Друв, в отличие от экономических мигрантов из Восточной Европы, метущих улицы Лондона, вышел на иной уровень страноведения. Он очищает саму Темзу, по которой до сих пор, так и не установив первенства в науке, наперегонки гребут каждое лето студенты Оксфорда и Кембриджа. На своем треш-мобиле он чистит воду в реке, каждая капля которой по пути с востока на запад проходит через тела 8 человек. Он действительно познал британцев изнутри.



Друв Боруа, активист кампании по очищению Темзы: «У меня нет ни тормозов, ни задней передачи!»



Не нужно тормозить и сдавать назад, в деле очистки Темзы от пластикового мусора есть только один путь — вперед. Пластиковые бутылки не тонут, а Друву нужны только они. Если он не поймает их в свой сачок, они будут плавать тысячу лет.



На своем веломусорокатамаране британец прошел из устья Темзы до Лондона расстояние в 240 километров. По характерным особенностям найденного материала он сделал заключения о культуре тех, кто живет у реки. Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.