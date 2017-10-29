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    Непогода мешает авиации и морским судам искать Ми-8 у берегов Шпицбергена. МЧС, Норвегия, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНепогода мешает авиации и морским судам искать Ми-8 у берегов Шпицбергена

    Непогода мешает авиации и морским судам искать Ми-8 у берегов Шпицбергена

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    Непогода мешает авиации и морским судам искать <nobr>Ми-8</nobr> у берегов Шпицбергена

    Непогода мешает авиации и морским судам искать Ми-8 у берегов Шпицбергена

    Непогода мешает авиации и морским судам искать <nobr>Ми-8</nobr> у берегов Шпицбергена

      К поискам пропавшего вертолета на Шпицбергене готовы подключиться российские спасатели. Этой ночью на архипелаг прибыл самолет МЧС.

      Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома Раменское и взял курс на архипелаг, чтобы доставить туда не только специалистов отрядов «Центроспас» и центра «Лидер», но и уникальное оборудование, в том числе гидролокаторы бокового обзора и систему гидроакустического позиционирования.

      Евгений Саидов, старший оперативной группы МЧС России: «В составе оперативной группы более 40 спасателей, в том числе 17 водолазов, имеющих допуск к проведению работ на больших глубинах. В зону поисковой операции будут доставлены 2 глубоководных роботизированных аппарата, предназначенных для выполнения поисковых работ в морских прибрежных водах».

      В операции у берегов Шпицбергена уже задействованы авиация, морские суда и дистанционно управляемая мини-подлодка. Поискам мешают непогода и сильное подводное течение.

      смотретьРасследованием крушения Ми-8 у Шпицбергена займется Норвегия
      Расследованием крушения Ми-8 у Шпицбергена займется Норвегия
      Вертолет Ми-8 пропал в минувший четверг во время снегопада. На борту были 5 членов экипажа и 3 ученых. Предполагается, что машина могла рухнуть в 2–3 километрах от берега. В одном из районов уже через несколько часов поисковики обнаружили на поверхности пятна горючего, а эхолот указал наличие на дне некоего крупного предмета. Глубина в этом месте достигает 250 метров. Спасатели пока не могут определить, что это именно исчезнувший вертолет.

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