Следователи установили личности погибших при взрыве газа в Рубцовске

Личности погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Рубцовске установлены, ими оказались хозяин квартиры, где произошел хлопок газовоздушной смеси и его сожительница.
Напомним, взрыв газа произошел в квартире одноэтажного жилого дома в Гвардейском переулке Рубцовска в ночь на 29 октября, в результате чего обрушилась часть кровли. Были полностью разрушены две квартиры. Всего в доме проживали 11 человек, спасатели эвакуировали девять человек. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших.
Из сообщения СУ СК по Алтайскому краю: «В результате разбора завалов были обнаружены тела погибших 60-летнего хозяина и его сожительницы».
Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение при эксплуатации газового баллона. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Из сообщения СУ СК по Алтайскому краю: «В результате разбора завалов были обнаружены тела погибших 60-летнего хозяина и его сожительницы».
Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение при эксплуатации газового баллона. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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