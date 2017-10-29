СМИ: в КНДР отключили свет из-за «подготовки к войне»

В Северной Корее прошли массовые учения по эвакуации с отключением света, что могло быть связаны с «подготовкой к войне».
Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, учения проходили в течение недели, однако столица КНДР Пхеньян в них не участвовала. Также отмечается, что эвакуация включала в себя и отключение света в ночное время, чтобы «не подсвечивать цель противника».
Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.
В свою очередь Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.
В свою очередь Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
Комментарии