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    СМИ: в КНДР отключили свет из-за «подготовки к войне»

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    СМИ: в КНДР отключили свет из-за «подготовки к войне»

    СМИ: в КНДР отключили свет <nobr>из-за</nobr> «подготовки к войне»

    В Северной Корее прошли массовые учения по эвакуации с отключением света, что могло быть связаны с «подготовкой к войне».

    Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, учения проходили в течение недели, однако столица КНДР Пхеньян в них не участвовала. Также отмечается, что эвакуация включала в себя и отключение света в ночное время, чтобы «не подсвечивать цель противника».

    Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

    В свою очередь Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в регионе, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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