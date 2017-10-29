Эксперты протестировали подвесной огород и универсальный гаечный ключ

Универсальный гаечный ключ, который заменит целый набор, подвесной огород для выращивания помидоров вверх ногами и зарядное устройство c солнечной батареей обещают стать надежными помощниками. Специалисты выяснили, насколько это соответствует действительности.
Производители системы под названием «Подвесной огород», который стоит всего за 490 рублей, демонстрируют помидорный куст, который растет не вверх, а вниз. Разработчики уверены, что томатов при таком выращивании можно будет получить до 15 килограммов с куста, а собрать их удастся на четыре недели раньше по сравнению с обычной рассадой, высаженной в грунт. Есть мнение, что солнечное тепло и вода сразу попадают к корням, ускоряя рост, к тому же копать землю, нагибаться, пропалывать, подвязывать не нужно.
Эксперимент показал, что через месяц подвешенный томат на балконе успел лишь зацвести, когда растения из обычного горшка уже начали плодоносить. У тепличных саженцев в подвесном огороде помидоры появились, но сразу стали подгнивать. На серьезный урожай рассчитывать не приходится.
Универсальный гаечный ключ обещает заменить целый набор торцевых головок от 7 до 19 миллиметров. Внутри — подпружиненные стержни, которые подстраиваются под любой тип резьбового крепежа: болты, шурупы, винты, гайки. Стоимость в наборе с трещоткой и адаптером для дрели или шуруповерта начинается от 600 рублей. Инструмент изучили специалисты и выяснили, что ключ выполнен из слишком мягкой стали, поэтому серьезной нагрузки универсальный ключ не выдержит, но вполне подойдет для решения бытовых задач.
Идея заряжать гаджеты солнечной энергией весьма привлекательна, так как позволяет не зависеть от розетки. Но пока такие новинки накапливают только жалобы от покупателей в Интернете. В описании к батарее обещано, что она (без начального запаса, только от солнца) способна полностью зарядить смартфон за 4 часа. Экспертам из лаборатории Московского политехнического университета заявление показалось сомнительным, ведь площадь солнечной панели в 1 квадратный дециметр, а это слишком мало. Как выяснила программа «Чудо техники», без яркого солнца рассчитывать не на что, батарейка — полный обман.
Эксперимент показал, что через месяц подвешенный томат на балконе успел лишь зацвести, когда растения из обычного горшка уже начали плодоносить. У тепличных саженцев в подвесном огороде помидоры появились, но сразу стали подгнивать. На серьезный урожай рассчитывать не приходится.
Универсальный гаечный ключ обещает заменить целый набор торцевых головок от 7 до 19 миллиметров. Внутри — подпружиненные стержни, которые подстраиваются под любой тип резьбового крепежа: болты, шурупы, винты, гайки. Стоимость в наборе с трещоткой и адаптером для дрели или шуруповерта начинается от 600 рублей. Инструмент изучили специалисты и выяснили, что ключ выполнен из слишком мягкой стали, поэтому серьезной нагрузки универсальный ключ не выдержит, но вполне подойдет для решения бытовых задач.
Идея заряжать гаджеты солнечной энергией весьма привлекательна, так как позволяет не зависеть от розетки. Но пока такие новинки накапливают только жалобы от покупателей в Интернете. В описании к батарее обещано, что она (без начального запаса, только от солнца) способна полностью зарядить смартфон за 4 часа. Экспертам из лаборатории Московского политехнического университета заявление показалось сомнительным, ведь площадь солнечной панели в 1 квадратный дециметр, а это слишком мало. Как выяснила программа «Чудо техники», без яркого солнца рассчитывать не на что, батарейка — полный обман.
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