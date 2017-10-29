Столтенберг: страны НАТО находятся в пределах зоны досягаемости ракет КНДР

Ракеты КНДР способны долететь до территории стран НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как заявил Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури», «и Европа находится в пределах зоны досягаемости ракет КНДР».
Йенс Столтенберг: «Страны НАТО уже находятся под угрозой».
По словам Столтенберга, за все время своего существования НАТО «защищала своих членов от баллистических ракет при помощи соответствующих сил сдерживания». У НАТО есть и способности, и решимость нанести контрудар, отметил он.
Генсек альянса также указал на необходимость оказания давления на КНДР, в том числе на строгое соблюдение экономических санкций.
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.
Йенс Столтенберг: «Страны НАТО уже находятся под угрозой».
По словам Столтенберга, за все время своего существования НАТО «защищала своих членов от баллистических ракет при помощи соответствующих сил сдерживания». У НАТО есть и способности, и решимость нанести контрудар, отметил он.
Генсек альянса также указал на необходимость оказания давления на КНДР, в том числе на строгое соблюдение экономических санкций.
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.
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