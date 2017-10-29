Специалисты протестировали домашние датчики дыма и утечки воды

Датчики дыма и утечки газа и воды можно купить и установить самостоятельно. В области обеспечения безопасности жилища за последние несколько лет произошла настоящая революция.
В Уфе, Казани, Ярославле и Москве в квартиры горожан звонят неизвестные, представляются сотрудниками газовой службы, разыгрывают целое представление и начинают возмущаться, как же хозяева до сих пор не обзавелись детектором утечки газа? И такое происходит по всей России.
Незваные гости говорят, что президентский указ предписывает оборудовать квартиры датчиками, и как бы в виде одолжения разрешают вне очереди и с большой скидкой купить у них этот самый прибор всего за 4900 рублей.
Некоторые жертвы аферистов потом что-то начинают подозревать и смотреть на датчик с недоверием. На самом деле в нормативной базе нигде нет положения о том, чтобы в законодательном порядке устанавливались такие сигнализаторы в быту, установка таких устройств — добровольное желание самого владельца квартиры.
Эксперты объясняют — мошенникам верить не стоит, они пользуются неумением людей быстро ориентироваться в условиях постоянно меняющихся законов. Устанавливать детекторы утечки газа необязательно, а в магазинах эти приборы стоят гораздо дешевле, чем у распространителей, — 800, 2000 и 3600 рублей. Питаются они от сети, у всех разные принципы работы: газ либо вступает в химическую реакцию, либо контролируемо сгорает на спирали, либо изменяет прохождение световых волн на сенсоре.
Инструкция предупреждает, что близко к плите устанавливать устройства нельзя, поэтому крепить надо под потолком, куда поднимается бытовой газ, он легче воздуха. Профессионалы эти приборы одобряют и говорят, современный уровень развития микроэлектроники уже вполне позволяет втиснуть в крошечный корпус неплохо работающий прибор.
Датчики дыма все точечные оптико-электронные. Аналогичные, только проводные детекторы, устанавливают в новых домах сами застройщики. В Интернете встречаются жалобы, что сигнализаторы (и газовые, и пожарные) реагируют не на то, что нужно. Например, срабатывают на освежители воздуха или на строительную пыль во время ремонта. Тесты показали, что приборы ведут себя весьма достойно, ложных срабатываний не было.
Что касается датчиков протечки воды, то они действительно оповестят о проблеме, но реальную пользу несут только те системы, которые умеют сообщать о тревоге хозяину на мобильный. Это требует уже наличия в доме единого мозгового центра — контроллера, который собирает информацию со всех датчиков и пересылает ее через приложение
или СМС.
Специалисты эту моду на недорогие датчики всячески приветствуют, но советуют не покупать самые дешевые (приличные стоят от 1000 рублей). Устройства эти важно правильно установить, продувать от пыли каждые полгода и менять батарейки, как указано в инструкции. Подробнее о том, как детекторы могут сделать дом более безопасным, смотрите в программе «Чудо техники».
Незваные гости говорят, что президентский указ предписывает оборудовать квартиры датчиками, и как бы в виде одолжения разрешают вне очереди и с большой скидкой купить у них этот самый прибор всего за 4900 рублей.
Некоторые жертвы аферистов потом что-то начинают подозревать и смотреть на датчик с недоверием. На самом деле в нормативной базе нигде нет положения о том, чтобы в законодательном порядке устанавливались такие сигнализаторы в быту, установка таких устройств — добровольное желание самого владельца квартиры.
Эксперты объясняют — мошенникам верить не стоит, они пользуются неумением людей быстро ориентироваться в условиях постоянно меняющихся законов. Устанавливать детекторы утечки газа необязательно, а в магазинах эти приборы стоят гораздо дешевле, чем у распространителей, — 800, 2000 и 3600 рублей. Питаются они от сети, у всех разные принципы работы: газ либо вступает в химическую реакцию, либо контролируемо сгорает на спирали, либо изменяет прохождение световых волн на сенсоре.
Инструкция предупреждает, что близко к плите устанавливать устройства нельзя, поэтому крепить надо под потолком, куда поднимается бытовой газ, он легче воздуха. Профессионалы эти приборы одобряют и говорят, современный уровень развития микроэлектроники уже вполне позволяет втиснуть в крошечный корпус неплохо работающий прибор.
Датчики дыма все точечные оптико-электронные. Аналогичные, только проводные детекторы, устанавливают в новых домах сами застройщики. В Интернете встречаются жалобы, что сигнализаторы (и газовые, и пожарные) реагируют не на то, что нужно. Например, срабатывают на освежители воздуха или на строительную пыль во время ремонта. Тесты показали, что приборы ведут себя весьма достойно, ложных срабатываний не было.
Что касается датчиков протечки воды, то они действительно оповестят о проблеме, но реальную пользу несут только те системы, которые умеют сообщать о тревоге хозяину на мобильный. Это требует уже наличия в доме единого мозгового центра — контроллера, который собирает информацию со всех датчиков и пересылает ее через приложение
или СМС.
Специалисты эту моду на недорогие датчики всячески приветствуют, но советуют не покупать самые дешевые (приличные стоят от 1000 рублей). Устройства эти важно правильно установить, продувать от пыли каждые полгода и менять батарейки, как указано в инструкции. Подробнее о том, как детекторы могут сделать дом более безопасным, смотрите в программе «Чудо техники».
Комментарии