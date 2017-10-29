Два человека погибли при взрыве газа в Алтайском крае

Взрыв газа произошел в квартире одноэтажного жилого дома в Гвардейском переулке Рубцовска, в результате чего обрушилась часть кровли.
Как сообщает СУ СК по Алтайскому краю, в результате взрыва были полностью разрушены две квартиры. Всего в доме было 11 квартир, спасатели эвакуировали девять человек. Начата доследственная проверка по факту ЧП.
Как сообщил представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю, спасатели обнаружили тела погибших под завалами жилого дома.
Из сообщения МЧС: «Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших двух человек».
Сообщается, что для владельцев пострадавшего жилья подготовлен пункт временного размещения. В настоящий момент ведется разбор обрушившихся конструкций. Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщил представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю, спасатели обнаружили тела погибших под завалами жилого дома.
Из сообщения МЧС: «Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших двух человек».
Сообщается, что для владельцев пострадавшего жилья подготовлен пункт временного размещения. В настоящий момент ведется разбор обрушившихся конструкций. Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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