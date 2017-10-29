Спасатели МЧС прибыли в Норвегию для поиска пропавшего вертолета Ми-8

Самолет
Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием приземлился в Норвегии для оказания помощи в поиске российского вертолета, пропавшего вблизи острова Шпицберген.
Как передает «Интерфакс», в ночь на воскресенье борт Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Свальбард. В составе оперативной группы водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.
В зону поисковых работ доставлены два глубоководных малогабаритных роботизированных аппарата, предназначенных для выполнения поисковых работ в прибрежных морских или внутренних водах. Спасатели также оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, необходимым для обследования подводных объектов.
Тем временем пресс-секретарь губернатора Шпицбергена Терье Карлсен заявил ТАСС, что план участия спасателей МЧС РФ в операции по поиску вертолета будет определен утром воскресенья.
Терье Карлсен: «Экипаж сейчас вводят в курс дела губернатор и другие представители местных властей, идет выгрузка оборудования. После этого россиян разместят в Лонгйире, где они смогут выспаться, а утром мы закончим обсуждать план их участия в поисковой операции».
Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Предположительно, в двух-трех километрах от берега борт рухнул в море. Катастрофа произошла в четверг, 26 октября. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8.
С момента начала поисковой операции прошло уже больше двух суток, но пока что она не дала результатов. Как отмечают в норвежском спасательном центре, шансов найти живыми кого-то из россиян, находившихся на борту вертолета, практически нет. Обломки вертолета, предположительно, находятся под водой на глубине 200–250 метров, что серьезно затрудняет поиски.
В зону поисковых работ доставлены два глубоководных малогабаритных роботизированных аппарата, предназначенных для выполнения поисковых работ в прибрежных морских или внутренних водах. Спасатели также оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, необходимым для обследования подводных объектов.
Тем временем пресс-секретарь губернатора Шпицбергена Терье Карлсен заявил ТАСС, что план участия спасателей МЧС РФ в операции по поиску вертолета будет определен утром воскресенья.
Терье Карлсен: «Экипаж сейчас вводят в курс дела губернатор и другие представители местных властей, идет выгрузка оборудования. После этого россиян разместят в Лонгйире, где они смогут выспаться, а утром мы закончим обсуждать план их участия в поисковой операции».
Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Предположительно, в двух-трех километрах от берега борт рухнул в море. Катастрофа произошла в четверг, 26 октября. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8.
С момента начала поисковой операции прошло уже больше двух суток, но пока что она не дала результатов. Как отмечают в норвежском спасательном центре, шансов найти живыми кого-то из россиян, находившихся на борту вертолета, практически нет. Обломки вертолета, предположительно, находятся под водой на глубине 200–250 метров, что серьезно затрудняет поиски.
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