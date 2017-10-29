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    Семь человек пострадали в крупном ДТП в Подмосковье

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    Семь человек пострадали в крупном ДТП в Подмосковье

    Семь человек пострадали в крупном ДТП в Подмосковье

    Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в результате аварии в Подмосковье.

    Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, инцидент произошел в Щёлковском районе Московской области у деревни Райки.

    В результате столкновения нескольких автомобилей пострадали семь человек. Состояние одной из пострадавших — критическое, еще двоих — тяжелое, рассказал собеседник агентства. Он добавил, что среди пострадавших — трое несовершеннолетних.

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