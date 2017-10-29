Косачёв обвинил США в попытке срыва минских соглашений

Попыткой срыва минских договоренностей назвал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе могут не только подготовить до конца года, но и проголосовать за нее.
Заявление Волкера озвучил ранее депутат Верховной рады от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем по итогам встречи депутатов.
Константин Косачёв: «Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето».
Он отметил, что, судя по заявлениям Волкера, мандат миротворцев ООН не предполагает участия России, передает РИА Новости.
Константин Косачёв: «Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на юго-востоке Украины».
Волкер прибыл в Киев накануне. Помимо Порошенко, он встретился со спикером и депутатами Верховной рады. Темой обсуждения была ситуация в Донбассе, в частности вопрос о миротворцах. Как заявили в Киеве по итогам встреч, Волкер не исключил, что резолюция Совбеза ООН по введению миротворцев в Донбасс может быть готова до конца года.
Константин Косачёв: «Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка либо отменить минские договоренности, либо вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето».
Он отметил, что, судя по заявлениям Волкера, мандат миротворцев ООН не предполагает участия России, передает РИА Новости.
Константин Косачёв: «Все это, очевидно, не соответствует — а, называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на юго-востоке Украины».
Волкер прибыл в Киев накануне. Помимо Порошенко, он встретился со спикером и депутатами Верховной рады. Темой обсуждения была ситуация в Донбассе, в частности вопрос о миротворцах. Как заявили в Киеве по итогам встреч, Волкер не исключил, что резолюция Совбеза ООН по введению миротворцев в Донбасс может быть готова до конца года.
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