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    Экстремисты атаковали отель в Сомали: 23 погибших

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    Экстремисты атаковали отель в Сомали: 23 погибших

    Экстремисты атаковали отель в Сомали: 23 погибших

    По меньшей мере 23 человека погибли и более 30 пострадали в субботу в результате атаки на отель, расположенный в сомалийской столице Могадишо.

    Как сообщает агентство Reuters, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с отелем в центре города, расположенном в 600 метрах от президентского дворца. После этого в здание гостиницы ворвались боевики и открыли огонь. Несколькими минутами позже еще один взрыв прогремел рядом с бывшим зданием сомалийского парламента.

    Как сообщает агентство Associated Press, в здании гостиницы произошла перестрелка между сотрудниками служб безопасности и экстремистами. Представители полиции сообщили, что из помещений удалось вывести 30 человек, в числе которых оказался министр.

    Ответственность за атаку взяла на себя связанная с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) радикальная исламистская «Аш-Шабаб», которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей. На ее счету десятки терактов на территории страны.

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