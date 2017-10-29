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    Тропический шторм «Филипп» надвигается на Флориду

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    Тропический шторм «Филипп» надвигается на Флориду

    Тропический шторм «Филипп» надвигается на Флориду

    Тропический шторм «Филипп» сформировался в субботу у побережья Кубы и надвигается на Флориду.

    Как сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами, максимальная скорость ветра в пределах шторма достигает примерно 18 м/с. «Филипп» двигается в северном направлении со скоростью около 13 м/с.

    Как прогнозируют синоптики, стихия, которая уже принесла на Кубу проливные дожди, будет продвигаться от северного побережья острова в сторону южных регионов американского штата Флорида. В зоне влияния шторма также могут оказаться Багамские острова.

    Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его центре достигает 17,4 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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