Самолет клуба НБА получил огромную вмятину после полета в Чикаго

What possibly could we have hit in the SKY at this time of night? Everyone is Safe, Though. «All Praise Due» #ThunderStrong Публикация от Carmelo Anthony (@carmeloanthony) Окт 27 2017 в 11:12 PDT

Представитель авиакомпании, чартерным рейсом которой летела команда, заявил, что повреждение, скорее всего, произошло из-за столкновения с птицей при снижении.Игрок «Оклахома-Сити» Кармело Энтони разместил фотографию вмятины на своей странице в Instagram и задался вопросом, что могло повредить самолет.: «Все в безопасности. Но что могло ударить нас в небе в этот ночной час?».