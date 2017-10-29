Самолет клуба НБА получил огромную вмятину после полета в Чикаго

Самолет с игроками клуба НБА
«Оклахома-Сити» после перелета в Чикаго приземлился с внушительной вмятиной на носу.
Представитель авиакомпании, чартерным рейсом которой летела команда, заявил, что повреждение, скорее всего, произошло из-за столкновения с птицей при снижении.
Игрок «Оклахома-Сити» Кармело Энтони разместил фотографию вмятины на своей странице в Instagram и задался вопросом, что могло повредить самолет.
Кармело Энтони: «Все в безопасности. Но что могло ударить нас в небе в этот ночной час?».
Игрок «Оклахома-Сити» Кармело Энтони разместил фотографию вмятины на своей странице в Instagram и задался вопросом, что могло повредить самолет.
Кармело Энтони: «Все в безопасности. Но что могло ударить нас в небе в этот ночной час?».
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