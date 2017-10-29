Барс и Лялька
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Барс и Лялька

    Самолет клуба НБА получил огромную вмятину после полета в Чикаго

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    • Фото: @pdpatt /twitter.com
    Самолет клуба НБА получил огромную вмятину после полета в Чикаго

    Самолет клуба НБА получил огромную вмятину после полета в Чикаго

    Самолет клуба НБА получил огромную вмятину после полета в Чикаго
  • Фото: @pdpatt /twitter.com

    • Самолет с игроками клуба НБА «Оклахома-Сити» после перелета в Чикаго приземлился с внушительной вмятиной на носу.

    Представитель авиакомпании, чартерным рейсом которой летела команда, заявил, что повреждение, скорее всего, произошло из-за столкновения с птицей при снижении.

    Игрок «Оклахома-Сити» Кармело Энтони разместил фотографию вмятины на своей странице в Instagram и задался вопросом, что могло повредить самолет.

    Кармело Энтони: «Все в безопасности. Но что могло ударить нас в небе в этот ночной час?».

    What possibly could we have hit in the SKY at this time of night? Everyone is Safe, Though. «All Praise Due» #ThunderStrong

    Публикация от Carmelo Anthony (@carmeloanthony)


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