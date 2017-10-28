Путин поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции

Президент РФ Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с отмечаемым 29 октября национальным праздником Турции — Днем Республики.
О телефонном разговоре глав государств сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
Из сообщения Кремля: «Проведен обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам успешно развивающегося двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных энергетических проектов».
Сообщается, что в преддверии проводимой 30–31 октября в Астане седьмой Международной встречи по Сирии подчеркнута важность наращивания усилий по обеспечению функционирования зон деэскалации, борьбе с терроризмом и продвижению процесса политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.
Лидеры условились продолжать личные контакты, говорится в сообщении.
Из сообщения Кремля: «Проведен обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам успешно развивающегося двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных энергетических проектов».
Сообщается, что в преддверии проводимой 30–31 октября в Астане седьмой Международной встречи по Сирии подчеркнута важность наращивания усилий по обеспечению функционирования зон деэскалации, борьбе с терроризмом и продвижению процесса политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.
Лидеры условились продолжать личные контакты, говорится в сообщении.
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