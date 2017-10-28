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    Путин поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции

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    Путин поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции

    Путин поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции

    Президент РФ Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с отмечаемым 29 октября национальным праздником Турции — Днем Республики.

    О телефонном разговоре глав государств сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

    Из сообщения Кремля: «Проведен обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам успешно развивающегося двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных энергетических проектов».

    Сообщается, что в преддверии проводимой 30–31 октября в Астане седьмой Международной встречи по Сирии подчеркнута важность наращивания усилий по обеспечению функционирования зон деэскалации, борьбе с терроризмом и продвижению процесса политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

    Лидеры условились продолжать личные контакты, говорится в сообщении.

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