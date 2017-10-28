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    В Сирии боевики потребовали от гумконвоя ООН 5 тысяч пайков за проезд колонны

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    В Сирии боевики потребовали от гумконвоя ООН 5 тысяч пайков за проезд колонны

    В Сирии боевики потребовали от гумконвоя ООН 5 тысяч пайков за проезд колонны

    Боевики незаконных бандформирований заблокировали колонну с гуманитарным грузом ООН, потребовав пять тысяч продовольственных пайков за возможность проехать в населенный пункт в восточном пригороде Дамаска.

    Как сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске, «боевики не пустили конвой ООН, потребовав 5 тысяч продовольственных пакетов, однако получили отказ». По словам источника, колонна направлялась в населенный пункт Ялда, дальше в Бабила и Бейт-Сахм.

    По некоторым данным, 26 октября к месту назначения смогли доехать лишь машины сирийского Красного Полумесяца. В населенные пункты Ялда, Бейт-Сахм и Бабилу прибыл гумконвой из 35 грузовиков с 8000 упаковок продовольствия, 7000 упаковок муки и 4000 упаковок гигиенических средств.

    Бандформирования в восточном пригороде Дамаска изъяли всю гуманитарную помощь, поставленную 24 сентября ООН при содействии российских военных, и запретили свободную продажу муки и продуктов первой необходимости в контролируемых ими районах.

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