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    Спасатели МЧС отправились в Норвегию на поиски пропавшего Ми-8

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    • Фото: conversavia.ru
    Спасатели МЧС отправились в Норвегию на поиски пропавшего <nobr>Ми-8</nobr>

    Спасатели МЧС отправились в Норвегию на поиски пропавшего Ми-8

    Спасатели МЧС отправились в Норвегию на поиски пропавшего <nobr>Ми-8</nobr>
  • Фото: conversavia.ru

    • Спасатели МЧС России вылетели в Норвегию для оказания помощи в поиске российского вертолета Ми-8, пропавшего вблизи Шпицбергена.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС, «с подмосковного аэродрома Раменское в Норвегию вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого более 40 спасателей двух передовых подразделений МЧС — отряда „Центроспас“ и Центра „Лидер“, в том числе 17 водолазов, имеющих допуск к проведению поисково-спасательных работ на больших глубинах».

    В зону поисковых работ будут доставлены два глубоководных малогабаритных роботизированных аппарата, предназначенных для выполнения поисковых работ в прибрежных морских или внутренних водах. Спасатели также оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, необходимым для обследования подводных объектов.

    В МЧС отметили, что с помощью специального оборудования специалисты чрезвычайного ведомства имеют возможность обследовать подводные объекты на глубинах до 300 метров.

    смотретьРасследованием крушения Ми-8 у Шпицбергена займется Норвегия
    Расследованием крушения Ми-8 у Шпицбергена займется Норвегия
    Ми-8 авиакомпании «Конверс-Авиа» летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Предположительно, в двух-трех километрах от берега борт рухнул в море. Катастрофа произошла в четверг, 26 октября. На борту находились трое ученых из НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения Ми-8. Между тем расследованием крушения занимается норвежская сторона.

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