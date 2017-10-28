В Евросоюзе задумались о переходе на летнее время

Еврокомиссия изучает целесообразность отмены перехода на летнее время, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя ЕК.

Как пишет газета со ссылкой на представительницу ЕК, Еврокомиссия уже проверяет, насколько востребована отмена летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации.



Отмечается, что официальная информация появится, как только станут известны результаты оценки Еврокомиссии.