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    Киевскую молодежь отправили в армию прямо из ночного клуба

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    • Фото: npu.gov.ua
    Киевскую молодежь отправили в армию прямо из ночного клуба

    Киевскую молодежь отправили в армию прямо из ночного клуба

    Киевскую молодежь отправили в армию прямо из ночного клуба
  • Фото: npu.gov.ua

    • В Киеве полиция провела обыск в ночном клубе и задержала в нем 32 уклонистов от воинской службы, которых тут же отправили в пункт сбора призывников.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, рейд был проведен по жалобам местных жителей, утверждавших, что клуб стал пристанищем для несовершеннолетних, наркоманов и любителей выпить. Эта информация в итоге подтвердилась. Как оказалось, наркотики покупались молодыми людьми в самом заведении.

    В общей сложности в клубе в момент обыска находились 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, 60 из которых были задержаны. У 17 из них были обнаружены наркотики, еще 32 оказались уклонистами, из клуба их отправили в армию. Также в заведении задержали 11 малолетних — их передали родителям, составив административные протоколы.

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