«Вдали от столиц»: Google и НТВ предлагают выбрать, кем будет гордиться Россия

Истории о жителях России показали, как много уникальных людей живет #ВдалиОтСтолиц! Нам действительно #ЕстьЧемГордиться.

Голосование за победителя в каждой номинации уже идет. Просто вбейте в #Google «Вдали от столиц» и проголосуйте за того, кем будет гордиться вся Россия.