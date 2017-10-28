«Вдали от столиц»: Google и НТВ предлагают выбрать, кем будет гордиться Россия

Продолжается голосование уникального конкурса Google «Вдали от столиц», который помог тысячам талантливых россиян рассказать о себе и своем деле на всю страну.
Организаторам проекта поступили тысячи заявок из разных, даже самых отдаленных уголков России. Например, из маленького города Фокино, который находится в Приморском крае. В нем живут всего лишь 23 тысячи человек, и открытие мастерской народных ремесел для них стало целым событием и радостью для сотен детей, которые теперь проводят там чуть ли не каждый день. Этот проект вместе со своей семьей основала Наталья Христенко, и теперь благодаря конкурсу «Вдали от столиц» о нем узнала буквально вся страна.
Наталья Христенко: «Google дает возможность увидеть такие проекты, представить их как точки на карте, увидеть, что их много, что множество людей движутся в своих направлениях».
История Натальи и еще сотен талантливых жителей России, которые хотят изменить жизнь своего региона к лучшему, опубликованы на официальном сайте проекта «Вдали от столиц». И теперь только вы можете решить, кто из участников станет победителем и каким именно проектом будет гордиться вся Россия.
Чтобы поддержать самого яркого, на ваш взгляд, участника, нужно просто набрать в Google-поиске слова «Вдали от столиц», и вы сразу увидите финалистов проекта и сможете сделать свой выбор, нажав кнопку «проголосовать». Стоит поторопиться, ведь голосование закончится уже 3 ноября.
Наталья Христенко: «Google дает возможность увидеть такие проекты, представить их как точки на карте, увидеть, что их много, что множество людей движутся в своих направлениях».
История Натальи и еще сотен талантливых жителей России, которые хотят изменить жизнь своего региона к лучшему, опубликованы на официальном сайте проекта «Вдали от столиц». И теперь только вы можете решить, кто из участников станет победителем и каким именно проектом будет гордиться вся Россия.
Чтобы поддержать самого яркого, на ваш взгляд, участника, нужно просто набрать в Google-поиске слова «Вдали от столиц», и вы сразу увидите финалистов проекта и сможете сделать свой выбор, нажав кнопку «проголосовать». Стоит поторопиться, ведь голосование закончится уже 3 ноября.
Проекты «Вдали от столиц» вместе с #Google
Добрые, интересные, полезные — такие разные проекты россиян, принимающих участие в конкурсе «Вдали от столиц» вместе с #Google. Всем им действительно #ЕстьЧемГордиться!Опубликовано НТВ 27 октября 2017 г.
Голосуйте! Победителя проекта определяете именно вы!
Уникальные люди, живущие «Вдали от столиц»
Истории о жителях России показали, как много уникальных людей живет #ВдалиОтСтолиц! Нам действительно #ЕстьЧемГордиться.Опубликовано НТВ 25 октября 2017 г.
Голосование за победителя в каждой номинации уже идет. Просто вбейте в #Google «Вдали от столиц» и проголосуйте за того, кем будет гордиться вся Россия.
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