Два человека погибли в результате крушения дельтаплана в Адыгее

В Майкопском районе Республики Адыгеи упал дельтаплан. Жертвами крушения стали два человека.
О крушении дельтаплана сообщили в Южном региональном центре МЧС. Сообщение о падении аппарата поступило спасателям в 18:00, передает ТАСС.
Дельтаплан рухнул в Майкопском районе возле поселка Причитовский. По предварительным данным, погибли два человека.
После падения аппарат загорелся. На место происшествия для ликвидации последствий ЧП были направлены 10 спасателей и три единицы техники.
Дельтаплан рухнул в Майкопском районе возле поселка Причитовский. По предварительным данным, погибли два человека.
После падения аппарат загорелся. На место происшествия для ликвидации последствий ЧП были направлены 10 спасателей и три единицы техники.
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