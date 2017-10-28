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    Два человека погибли в результате крушения дельтаплана в Адыгее

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    Два человека погибли в результате крушения дельтаплана в Адыгее

    Два человека погибли в результате крушения дельтаплана в Адыгее

    В Майкопском районе Республики Адыгеи упал дельтаплан. Жертвами крушения стали два человека.

    О крушении дельтаплана сообщили в Южном региональном центре МЧС. Сообщение о падении аппарата поступило спасателям в 18:00, передает ТАСС.

    Дельтаплан рухнул в Майкопском районе возле поселка Причитовский. По предварительным данным, погибли два человека.

    После падения аппарат загорелся. На место происшествия для ликвидации последствий ЧП были направлены 10 спасателей и три единицы техники.

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