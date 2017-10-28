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    Велосипедист с кортежем из Gelandewagen перекрыл дорогу в Краснодаре: видео. автомобили, Краснодар. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВелосипедист с кортежем из Gelandewagen перекрыл дорогу в Краснодаре: видео

    Велосипедист с кортежем из Gelandewagen перекрыл дорогу в Краснодаре: видео

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    • Фото: @Press_Focusnik /twitter.com
    Велосипедист с кортежем из Gelandewagen перекрыл дорогу в Краснодаре: видео

    Велосипедист с кортежем из Gelandewagen перекрыл дорогу в Краснодаре: видео

    Велосипедист с кортежем из Gelandewagen перекрыл дорогу в Краснодаре: видео
    • Фото: @Press_Focusnik /twitter.com

      • В Краснодаре велосипедист прокатился в сопровождении трех Mercedes Gelandewagen по Кубанской набережной, перекрыв движение.

      В Сети накануне появился ролик, на котором запечатлен молодой человек, перекрывший движение на улице ради поездки на велосипеде. Инцидент произошел на Кубанской набережной в районе Тургеневского моста в Краснодаре.

      На короткой записи видно, как мужчина в красных ветровке и штанах неспешно выруливает на проезжую часть. Сзади и по бокам от него едут три Gelandewagen.

      Внедорожники не пропускали поток машин, прикрывая велосипедиста. Притом двигалась процессия с нарушением правил дорожного движения. Видео вызвало возмущение у пользователей в соцсетях. Между тем в полиции уже отреагировали на этот инцидент.

      Сотрудники ГИБДД уже установили нарушителей, пишет «Югополис». Водителей двух Gelandewagen оштрафовали на 1500 и 2000 рублей, а велосипедиста — на 800 рублей. Третий автомобилист не был замечен за нарушением ПДД, поэтому не понес наказания.

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