Велосипедист с кортежем из Gelandewagen перекрыл дорогу в Краснодаре: видео

В Краснодаре велосипедист прокатился в сопровождении трех Mercedes Gelandewagen по Кубанской набережной, перекрыв движение.
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В Сети накануне появился ролик, на котором запечатлен молодой человек, перекрывший движение на улице ради поездки на велосипеде. Инцидент произошел на Кубанской набережной в районе Тургеневского моста в Краснодаре.
На короткой записи видно, как мужчина в красных ветровке и штанах неспешно выруливает на проезжую часть. Сзади и по бокам от него едут три Gelandewagen.
Внедорожники не пропускали поток машин, прикрывая велосипедиста. Притом двигалась процессия с нарушением правил дорожного движения. Видео вызвало возмущение у пользователей в соцсетях. Между тем в полиции уже отреагировали на этот инцидент.
Сотрудники ГИБДД уже установили нарушителей, пишет «Югополис». Водителей двух Gelandewagen оштрафовали на 1500 и 2000 рублей, а велосипедиста — на 800 рублей. Третий автомобилист не был замечен за нарушением ПДД, поэтому не понес наказания.
На короткой записи видно, как мужчина в красных ветровке и штанах неспешно выруливает на проезжую часть. Сзади и по бокам от него едут три Gelandewagen.
Внедорожники не пропускали поток машин, прикрывая велосипедиста. Притом двигалась процессия с нарушением правил дорожного движения. Видео вызвало возмущение у пользователей в соцсетях. Между тем в полиции уже отреагировали на этот инцидент.
Сотрудники ГИБДД уже установили нарушителей, пишет «Югополис». Водителей двух Gelandewagen оштрафовали на 1500 и 2000 рублей, а велосипедиста — на 800 рублей. Третий автомобилист не был замечен за нарушением ПДД, поэтому не понес наказания.
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