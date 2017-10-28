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    Такси смерти: как не стать жертвой охотников на колесах. Москва, отравление, такси, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТакси смерти: как не стать жертвой охотников на колесах

    Такси смерти: как не стать жертвой охотников на колесах

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    Такси смерти: как не стать жертвой охотников на колесах

    Такси смерти: как не стать жертвой охотников на колесах

    Такси смерти: как не стать жертвой охотников на колесах

      Следователи нашли в доме Ваагна Карапетяна целый склад сильнодействующих психотропных препаратов, десятки мобильных телефонов и более 100 наручных часов. Все эти вещи когда-то принадлежали его пассажирам. И все это, по версии следствия, он сам снимал со своих жертв, предварительно опоив их смертельно опасными препаратами.

      После ареста изумленные полицейские высыпали на стол ювелирные изделия. Будто это — не съемная малометражка для двоих приезжих, а скупка или ломбард.

      Елена Перовская, старший следователь Останкинского межрайонного следственного отдела СК РФ по Москве: «Он не бился головой о стену, он совершенно нормально написал чистосердечное признание».

      Карапетян-младший в суде был на удивление спокоен. А ведь его обвиняют в убийстве, и не в одном.
      Известный радиоведущий, душа компании, Артур Битов полгода назад сел в такси возле одного из московских ночных клубов, и больше живым его не видели.

      Анна Вакулевская, знакомая Артура Битова: «Причиной его гибели было то, что он был очень доверчивый».

      Позже выяснилось, что младший Карапетян опоил радиоведущего клофелином, ограбил и выбросил из машины. У следствия появилась страшная версия: Артур Битов — не единственная жертва нелегала-таксиста.

      Как же не стать жертвой подобных охотников на колесах? Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».

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