Такси смерти: как не стать жертвой охотников на колесах

Следователи нашли в доме Ваагна Карапетяна целый склад сильнодействующих психотропных препаратов, десятки мобильных телефонов и более 100 наручных часов. Все эти вещи
когда-то принадлежали его пассажирам. И все это, по версии следствия, он сам снимал со своих жертв, предварительно опоив их смертельно опасными препаратами.
После ареста изумленные полицейские высыпали на стол ювелирные изделия. Будто это — не съемная малометражка для двоих приезжих, а скупка или ломбард.
Елена Перовская, старший следователь Останкинского межрайонного следственного отдела СК РФ по Москве: «Он не бился головой о стену, он совершенно нормально написал чистосердечное признание».
Карапетян-младший в суде был на удивление спокоен. А ведь его обвиняют в убийстве, и не в одном.
Известный радиоведущий, душа компании, Артур Битов полгода назад сел в такси возле одного из московских ночных клубов, и больше живым его не видели.
Анна Вакулевская, знакомая Артура Битова: «Причиной его гибели было то, что он был очень доверчивый».
Позже выяснилось, что младший Карапетян опоил радиоведущего клофелином, ограбил и выбросил из машины. У следствия появилась страшная версия: Артур Битов — не единственная жертва нелегала-таксиста.
Как же не стать жертвой подобных охотников на колесах? Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
Елена Перовская, старший следователь Останкинского межрайонного следственного отдела СК РФ по Москве: «Он не бился головой о стену, он совершенно нормально написал чистосердечное признание».
Карапетян-младший в суде был на удивление спокоен. А ведь его обвиняют в убийстве, и не в одном.
Известный радиоведущий, душа компании, Артур Битов полгода назад сел в такси возле одного из московских ночных клубов, и больше живым его не видели.
Анна Вакулевская, знакомая Артура Битова: «Причиной его гибели было то, что он был очень доверчивый».
Позже выяснилось, что младший Карапетян опоил радиоведущего клофелином, ограбил и выбросил из машины. У следствия появилась страшная версия: Артур Битов — не единственная жертва нелегала-таксиста.
Как же не стать жертвой подобных охотников на колесах? Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
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