«Мракобесие»: киргизского министра культуры уволили после скандала с мумией

Министр культуры, информации и туризма Киргизии Тугелбай Казаков отправлен в отставку после скандала с захоронением мумии, хранившейся в историческом музее республики с 1956 года.

Громкий скандал в Киргизии разразился из-за мумии, которую нашли ленинградские археологи во время раскопок в селе Кара-Булак более полувека назад. Ученые уверяли, что это бесценный артефакт, имеющий огромную научную ценность. Возможно, это останки Баткенской царицы, жены египетского фараона. Много лет мумия хранилась в национальном историческом музее Бишкека.



Однако в этом месяце, в пятницу 13-го, ее взяли и похоронили. Решение об этом принял министр культуры. По официальной версии, на сохранение и изучение останков в казне денег нет. Но есть и другая версия: ходили слухи о некоем проклятии мумии. На захоронении яростно настаивали местные священники и экстрасенсы. Якобы из-за нее в Киргизии происходят стихийные бедствия и случаются революции, поэтому мумию надо срочно вернуть туда, где ее откопали.



Скандал дошел до самых верхов. Президент Алмазбек Атамбаев назвал это мракобесием и сегодня уволил главу Минкульта. Что теперь станет с мумией, откопают ли ее вновь — пока не ясно.