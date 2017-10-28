Вкусно не значит вредно: репортер НТВ развеяла популярные мифы о кофе

Репортер «Центрального телевидения» Юлия Шатилова провела собственное расследование и выяснила, какие продукты из тех, что все мы привыкли считать небезопасными для здоровья, на самом деле не приносят ничего, кроме удовольствия и пользы.
Франция испытывает нехватку сливочного масла. Неужели всему виной диетологи, которые сначала объявили масло продуктом нон грата, а сейчас реабилитировали в глазах покупателей?
Сторонники ЗОЖ уже давно отучили европейцев начинать утро с омлета: дескать, в яйцах — опасный холестерин. А сколько ярлыков навесили на сладкого убийцу — шоколад? Но больше всего за последние 20 лет доставалось капучино и эспрессо — самым популярным напиткам в мире после воды. Журналисты разобрались на примере кофе, как рождаются и рушатся мифы.
Евгений Тимаков, врач-педиатр: «Этот напиток, он является природным антиоксидантом».
Еще один миф — кофе вреден для зубов — взялись опровергнуть ученые федерального университета Рио-де-Жанейро. Они выяснили, что в кофейных зернах содержатся естественные антиоксиданты, которые могут уничтожать бактерии, вызывающие кариес. Вместе со стоматологом съемочная группа «Центрального телевидения» провела свой эксперимент.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.
Сторонники ЗОЖ уже давно отучили европейцев начинать утро с омлета: дескать, в яйцах — опасный холестерин. А сколько ярлыков навесили на сладкого убийцу — шоколад? Но больше всего за последние 20 лет доставалось капучино и эспрессо — самым популярным напиткам в мире после воды. Журналисты разобрались на примере кофе, как рождаются и рушатся мифы.
Евгений Тимаков, врач-педиатр: «Этот напиток, он является природным антиоксидантом».
Еще один миф — кофе вреден для зубов — взялись опровергнуть ученые федерального университета Рио-де-Жанейро. Они выяснили, что в кофейных зернах содержатся естественные антиоксиданты, которые могут уничтожать бактерии, вызывающие кариес. Вместе со стоматологом съемочная группа «Центрального телевидения» провела свой эксперимент.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Юлии Шатиловой.
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