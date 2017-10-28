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    После скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете

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    После скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете

    После скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете

    После скандального разрыва с женой Джигарханян вынужден жить в рабочем кабинете

      Эта история начиналась как громкий семейный скандал между знаменитым актером Арменом Джигарханяном и его молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Но на этой неделе в этой запутанной семейной драме начался второй акт, и теперь она переросла в нечто большее, чем просто семейная склока.

      Вокруг театра, который связал судьбы Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, происходили странные вещи. Заведующая литературной частью в театре Джигарханяна Наталья Корнеева уверяла, что театр захватили.

      Наталия Корнеева: «Это делает армянская группировка, которая связана с Арменом Борисовичем Джигарханяном, они называют себя друзьями, это те люди, которые держали его в больнице».

      Все готовились обсуждать, как Джигарханян и молодая жена будут делить квартиры, машины, банковские счета. А они сразу начали с главного. Театр и называют главным поводом всех семейных ссор четы Джигарханян-Цымбалюк.

      Поговаривают, что в своем кабинете Джигарханян уже находится третьи сутки и никуда не выходит.

      Александр Стефанович, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ: «Сколько денег он заработал за всю жизнь. И сейчас он спит на диване в своем кабинете в театре, ему негде приткнуть голову, больному, старому человеку, он не мог себе представить такой старости».

      Подробности семейной трагикомедии — в материале корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.

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